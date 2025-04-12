Этот день в авиации. 12 апреля

1895 — Родился Иван Фролович Козлов — лётчик-испытатель 1-го класса,майор. 1911 - Первый беспосадочный полёт из Лондона в Париж осуществляет главный пилот-инструктор лётной школы Блерио в Хендоне Пьер Приер на моноплане Blériot XI с двигателем «Гном» мощностью 50 л.