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Авиаторы и их друзья

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  • oleg perow
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Этот день в авиации. 12 апреля

Этот день в авиации. 12 апреля

1895 — Родился Иван Фролович Козлов — лётчик-испытатель 1-го класса,майор. 1911 - Первый беспосадочный полёт из Лондона в Париж осуществляет главный пилот-инструктор лётной школы Блерио в Хендоне Пьер Приер на моноплане Blériot XI с двигателем «Гном» мощностью 50 л.

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