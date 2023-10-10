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Израиль и Палестина – что происходит

Израиль и Палестина – что происходит

Пару слов о происходящем сейчас на Ближнем Востоке. Глубокую аналитику оставлю специалистам. Скажу только то, что лежит на поверхности.

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Комментарии
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Александр Батт
Вечный очаг напряженности.
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ни чего нового кроме того что Израилю теперь будет не легко даже в России даже в окружени Путина. Потому что он слишком много на себя, как это и любят евреи берет. За чем им это надо даже в России?
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5 час.
М
Мираж001
Гайдар, Павлов и Чубайс- от героев к уголовникам.
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1 час.

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