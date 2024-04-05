Режет живых и снимает на видео: Telegram-канал заявил о «гестаповке»-медичке Евгения КомароваВ последнее время женщины-военнослужащие становятся все более распространенным явлением в составе Вооруженных сил Украины.
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