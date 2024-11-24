Неопознанные дроны заметили над тремя базами США в Великобритании

Сразу над тремя авиабазами Королевских военно-воздушных сил Великобритании, которые используются американскими военными, заметили несколько неопознанных беспилотников, сообщили в издании The Guardian со ссылкой на представителя командования Вооруженных сил США в Европе.
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