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Царьград

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Леонтьев назвал причину возвращения в Россию из США и раскрыл интригу с гражданством

Леонтьев назвал причину возвращения в Россию из США и раскрыл интригу с гражданством

Известный певец Валерий Леонтьев вернулся в Россию из США и сделал заявление о своём гражданстве, раскрыв интригу.

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Комментарии
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В
Валерий
Мы его уже не помним, да ни не хотим.
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11 час.
Андрей
Кусать хотца.....😪
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8 час.
Dash45
а на кой хрен он здесь нужен?
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2 час.

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