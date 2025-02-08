Рейды продолжаются: рыбаков Владивостока массово штрафуют за выход на лед

Во Владивостоке продолжаются рейды по выявлению рыбаков, вышедших на лед несмотря на запрет. В ходе очередного мероприятия для выслеживания нарушителей специалисты использовали квадрокоптер, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МинГОЧС Приморья.