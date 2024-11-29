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Как Украина стала страной уголовников и крепостных

Как Украина стала страной уголовников и крепостных

РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО *** Когда-то в СССР шутили по поводу эпохи ГУЛАГа: "Половина страны сидела, половина охраняла".

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Условно можно согласится с утверждением Ищенко что &quot;Украина была самой советской, из советских республик&quot;. Если рассматривать это с позиций &quot;идеологического внушения&quot; на граждан, которые (так уж исторически сложилось) были под властью соседних государств. И ещё было &quot;Гуляй-поле&quot; как предтеча &quot;махновщины&quot;. Можно понять Ленина, который &quot;разбавил&quot; пролетариатом Донбасса будущую УССР, трудно понять Сталина, который &quot;разбавил&quot; республику после ВОВ Западными областями. Поэтому легко на &quot;волне перестройки&quot; все партийные &quot;лидеры&quot; стали неонацистами, а гражданам - очередная &quot;мозгоправка&quot;, им не привыкать. Но Крым и Донбасс выстояли...
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