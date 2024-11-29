Как Украина стала страной уголовников и крепостных

Игорь Кузнецов

Условно можно согласится с утверждением Ищенко что "Украина была самой советской, из советских республик". Если рассматривать это с позиций "идеологического внушения" на граждан, которые (так уж исторически сложилось) были под властью соседних государств. И ещё было "Гуляй-поле" как предтеча "махновщины". Можно понять Ленина, который "разбавил" пролетариатом Донбасса будущую УССР, трудно понять Сталина, который "разбавил" республику после ВОВ Западными областями. Поэтому легко на "волне перестройки" все партийные "лидеры" стали неонацистами, а гражданам - очередная "мозгоправка", им не привыкать. Но Крым и Донбасс выстояли...