Как Азербайджан поставил на место Францию

bianka Белая

А почему бы России не ввести санкции против ЕС? Против Англии в первую очередь, ракеты которой обстреливают Крым и Белгород, против Франции, которая посылает своих боевиков воевать против России ( чему на днях было выложено доказательство)? Против Польши и Румынии? Это те страны ЕС, которые наиболее активно воюют против РФ на территории украдины.