Почти Нотр-Дам.Современная международная политика – почти сплошное разочарование. Как писал классик, «от них кровопролитиев ждали, а они Чижиков едят».
Как Азербайджан поставил на место Францию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВШ
Володя Шапошников
👍👍👍👍👍
Ответить
12 час.
Владимир Терентьев
Свободу Маохи Нуи!
Ответить
10 час.
bianka Белая
А почему бы России не ввести санкции против ЕС? Против Англии в первую очередь, ракеты которой обстреливают Крым и Белгород, против Франции, которая посылает своих боевиков воевать против России ( чему на днях было выложено доказательство)? Против Польши и Румынии? Это те страны ЕС, которые наиболее активно воюют против РФ на территории украдины.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии