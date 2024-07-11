Взгляд на крах системы глазами Колокольцева: От советской милиции до современной полиции

тимур чагалидзе

Автор в школе то учился? Текст написан, будто неучем! Ошибок уйма. Что орфография существует, автору не ведомо. Смысл статьи, конечно понятен. Проблема в структурах МВД напрямую отражает работу всей системы власти. Да, полиция насквозь пропитана коррупцией. А что, другие ветви власти чем то отличаются в этом плане? Чего там автор предложил выкорчевывать и с какой башки снимать кастрюлю? Чё за бред и околесица?! Не смешите меня про честных милиционеров и продажную полицию. Коррупция из милиции плавно перетекла в полицию, параллельно с аттестацией, как издёвка над этой самой переаттестацией. Выкорчевывать калёным железом коррупционеров в погонах нужно и важно, но для начала требуется воспитывать молодое поколение, идущее на службу охраны порядка в стране в духе патриотизма и чести! Иначе, скоро в полиции останутся такие псины, которые, растопырив пальцы базлают на камеру,что они не служат, а служат собаки! Они работают! Они, конечно работают! Упорно работают над тем, чтобы принести начальству прибыль, чтобы это начальство строило себе виллы и имело счета и не рублёвые! Колокольцев не сломал эту систему. Он ее поддерживает, холит и лилеит. Всем известно, откуда гниёт рыба. И к бабке не ходи. Естественно, везде есть порядочные люди, но вот беда - эта гнилая насквозь система их выдавливает, заставляет или "работать" на себя или, долой. Вот и недокомплект в 150000. А сейчас система кого воспитывает? Кого хочет она взрастить из молодых людей, идущих на службу в МВД? Ответ очевиден. Система сама себя не сожрёт, по крайней мере в ближайшем будущем. А пока наблюдаем хамское отношение к полиции. И никто за это не ответит! Колокольцев , винтик системы. И таких винтиков, пруд пруди! Автор задаётся вопросом о том, видит ли власть угрозу в коррупции в МВД. Так это власть себе такую систему строит. Такая власть не работает на благо народа. Она работает, чтобы набивать свои карманы. Кайфоввть от жизни со всеми вытекающими, как говорится. Ссать она хотела на проблемы населения! Но вот что ни есть карашо.когда точка кипения народного терпения дойдет до предела (не дай Бог) прольётся море крови в матушке России! Мы это прохолили не раз. И все нам неймётся! Жутко слышать, как пачками раскрывают коррупционеров от властьпридержащих с их миллиардами, а полиции приходится покупать канцтовары за свой счёт. Есть вообще, хоть один генерал от силовиков, не построивший себе загородных вилл и не имеющий элитных авто?! А это всего лишь охранники власти все давно знают, чем и как живут те самые власти. Вот один из самых маленьких, но далеко не единственных примеров. Приезжает в Москву какой-нибудь среднестатистический "начальник Чукотки" Естественно, квартира не за МКАДом. На парковке в подвальных ярусах стоят его "Феррари" "Ламборгини" и т д Посдувает с них пыль, полюбуется и назад, к себе, в родные пенаты. А ждёт он лучших времён. Когда переведут его по службе в столицу. И тут уж он развернется по полной. Если бы это был один случай на миллион...Таки, нет. Сплош и рядом. Ну, система так работает. Для народа показывают одного из тысячи проворовавшихся. Ну посадят, ну отпустят. Короче, делают вид, что с коррупцией борьба идёт полным ходом. Так чему тогда удивляться, что на экранах ТВ в погонах и форме полиции братки из 90-х. На кой им в стране порядок? Страшновато за будущее страны!