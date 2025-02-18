Дмитриев сообщил о встрече с членами команды Трампа в Эр-Рияде

России и Соединенным Штатам важно «навести мосты», ведь их отношения значимы для всего мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший в столицу Саудовской Аравии перед переговорами сторон, сообщает CNN.
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