Алимханулы получил в соперники непобежденного британца

WBO санкционировала бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) и британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8 КО).

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