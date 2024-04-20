В танцевальном конкурсе убрали гендерное различие

На конкурс в этом этого году было подано более 150 заявок из 34 городов России. Первый тур проходил как всегда заочно: жюри выбирало участников по присланным видео-материалам, а в двух очных турах участвовали свыше 100 исполнителей.
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