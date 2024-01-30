Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Япония по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, однако при этом намерена продолжать политику антироссийских санкций и поддержку Украины.
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