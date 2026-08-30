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В Алматы завершается подготовка к отопительному сезону

В Алматы завершается подготовка к отопительному сезону

Специалисты заканчивают ремонт теплоисточников и инженерных сетей, передает inAlmaty.kz. В Алматы завершается подготовка городской инфраструктуры к отопительному сезону 2026–2027 годов.

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