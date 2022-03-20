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Российский рынок пополнят стройматериалы из Узбекистана

Российский рынок пополнят стройматериалы из Узбекистана

Узбекистан и Россия ведут переговоры о расширении поставок стройматериалов на российский рынок. Из-за западных санкций многие иностранные поставщики перестали сотрудничать с отечественными компаниями, поэтому правительство РФ ищет альтернативы.

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