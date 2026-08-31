Маргарита Семенова создала установку для защиты от дронов

Маргарита Семенова из ХМАО разработала установку для защиты нефтегазового оборудования от дронов. Новое устройство защищает горизонтальные сепараторы и включает в себя трехслойную сетку и аварийную дренажную систему для предотвращения атак беспилотников.
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