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Царьград

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Маргарита Семенова создала установку для защиты от дронов

Маргарита Семенова создала установку для защиты от дронов

Маргарита Семенова из ХМАО разработала установку для защиты нефтегазового оборудования от дронов. Новое устройство защищает горизонтальные сепараторы и включает в себя трехслойную сетку и аварийную дренажную систему для предотвращения атак беспилотников.

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