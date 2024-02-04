Семейный бизнес: супруги из Свердловской области торговали наркотиками

В городе Каменск-Уральский была задержана семейная пара, занимавшаяся распространением наркотиков. Мужчину и женщину, которые оказались мужем и женой, полиция арестовала после обнаружения запрещенных веществ у них дома.
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