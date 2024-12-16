Большой котёл для нациков готов: Карта специальной военной операции на Украине на 16 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСоветская авиация когда-то отмечала на своих самолётах звёзды за сбитые вражеские цели.
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