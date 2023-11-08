12 звезд, которые однажды сели в лужу, но после не растерялись и доказали всем, что они круты

Даже кинозвезды первой величины иногда лажают и получают шквал негативной критики в своей адрес. Но на то они и лучшие в своем деле, что не останавливаются после одной ошибки и профессионально продолжают свое ремесло — развиваются, становятся лучше и получают самые высокие кинонаграды.