Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Валентин Воробьев
    Сравните ценность этих ученых и ценность таджикских мигрантов из кишлаков тамошних. Небо и земля!👍«Там токсичный кл...
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Китаю объявлена война на высшем уровне.

Китаю объявлена война на высшем уровне.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Будем честны: у современных лидеров нет времени на реверансы и войну никто никому давно не объявляет — просто начинают бомбить, и все.

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