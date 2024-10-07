Китаю объявлена война на высшем уровне.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Будем честны: у современных лидеров нет времени на реверансы и войну никто никому давно не объявляет — просто начинают бомбить, и все.
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