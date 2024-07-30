Дептранс Москвы: станцию метро «Коммунарка» переименуют в «Новомосковскую»

Станцию «Коммунарка» Сокольнической линии московского метро переименуют в «Новомосковскую». Как сообщает столичный департамент транспорта, решение изменить название станции принял мэр Москвы Сергей Собянин.
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