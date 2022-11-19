Bellator 288: Немков против Андерсона, Нурмагомедов победил Фрейре и другие бои

В Чикаго (Иллинойс) в ночь на 19 ноября состоится турнир Bellator 288, в главном событии которого пройдет финальный бой Гран-при в полутяжелом весе и бой за титул между Вадимом Немковым (14-2) и Кори Андерсоном (16-5).