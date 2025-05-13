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Одын дэнь Мыколы Панасовыча (почти по СоЛЖЕниЦыну)

Одын дэнь Мыколы Панасовыча (почти по СоЛЖЕниЦыну)

Из  старой тетради. «Одын дэнь Мыколы Панасовыча» (почти по соЛЖЕниЦеру)…Под лай овчарок и щелканье затворов узники пермского гулагеря уныло шагали по снегу, туда, где на сторожевых вышках ярко горели прожекторы внешнего периметра.

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