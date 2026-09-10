На конкурсе овощей-гигантов в Москве вес самой большой тыквы превысил 800 кг

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Тыква 12-летнего садовода из Иркутской области стала самым большим овощем на фестивале "Битва гигантов", который проходит на территории "Городской фермы" ВДНХ в Москве.
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