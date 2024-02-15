МВД: мошенники применяют искусственный интеллект для атак на счета россиян

Мошенники начали применять элементы искусственного интеллекта для атак на банковские счета россиян, сообщил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Филипп Немов на форуме «Кибербезопасность в финансах».