МВД: мошенники применяют искусственный интеллект для атак на счета россиян

Мошенники начали применять элементы искусственного интеллекта для атак на банковские счета россиян, сообщил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Филипп Немов на форуме «Кибербезопасность в финансах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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