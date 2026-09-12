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Жизненная история: Внезапный развод

Жизненная история: Внезапный развод

В четверг вечером, когда я домывала посуду после ужина, а Слава сидел за столом, доедая остывший чай, он вдруг произнёс фразу, перевернувшую всю мою жизнь с ног на голову: — Лена, я хочу развестись.

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