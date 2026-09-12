Жизненная история: Внезапный развод

В четверг вечером, когда я домывала посуду после ужина, а Слава сидел за столом, доедая остывший чай, он вдруг произнёс фразу, перевернувшую всю мою жизнь с ног на голову: — Лена, я хочу развестись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым