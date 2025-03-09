В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул объявила чрезвычайное положение и сообщила, что государственные агентства занимаются ликвидацией пожаров в районе Pine Barrens — лесистой местности на востоке от Нью-Йорка.
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