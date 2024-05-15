Президент Чехии Павел: Киев не вернет утраченные земли

Чешский лидер Петр Павел заявил, что Украина не сможет вернуть утраченные земли. Об этом пишет «Радио 1», ссылаясь на зарубежные источники.
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