PubMed: орехи и зерновые продукты помогают увеличить продолжительность жизни

Ученые из Университета Бергена в составе научного коллектива рассказали, что для долгой жизни и хорошего самочувствия нужно употреблять меньше колбасы и сосисок, одновременно с этим увеличив долю орехов и цельнозерновых продуктов в рационе.
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