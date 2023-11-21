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PubMed: орехи и зерновые продукты помогают увеличить продолжительность жизни

PubMed: орехи и зерновые продукты помогают увеличить продолжительность жизни

Ученые из Университета Бергена в составе научного коллектива рассказали, что для долгой жизни и хорошего самочувствия нужно употреблять меньше колбасы и сосисок, одновременно с этим увеличив долю орехов и цельнозерновых продуктов в рационе.

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