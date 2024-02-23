Шойгу отдал приказ. Но его не планируют выполнять в Новороссийске

Не исключено, что в мэрии города-героя в оперативном режиме пересмотрят программу на 23 февраля.В ночь на 23 февраля министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ провести праздничные салюты в городах в честь Дня защитника Отечества.
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