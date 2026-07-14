БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Проспавшего топливную блокаду Крыма уже не найти – всё спишут на бюрократию

Проспавшего топливную блокаду Крыма уже не найти – всё спишут на бюрократию

Анатолий Лапин.   Скорее всего, общество так и не узнает имен чиновников, проворонивших топливную блокаду Крыма, что уже привела к убыткам населения, столкнувшегося с колоссальным ростом цен на бензин и продукты.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Поскольку все ответственные посты занимают исключительно «свои», то виноватых, как всегда «не сдадут»!
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3 н.