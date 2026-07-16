Первые модули Российской орбитальной станции будут стыковать к МКС

Продление работы международной станции даёт время для плавного перехода, считает глава ЦПКРешение о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года обеспечит России важный временной задел для плавного перехода к использованию Российской орбитальной станции (РОС), считает начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Олег Кононенко.