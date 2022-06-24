В Самарской области изменили законодательство об уличной торговле в июне 2022 года

Поправки приняла губдума. Как говорится в законе, владельцы киосков, у которых заканчивается срок договора на размещение торгового объекта, могут за 30 дней до окончания срока подать прошение, и новый договор будет перезаключен с ними без аукциона.
Поправки приняла губдума. Как говорится в законе, владельцы киосков, у которых заканчивается срок договора на размещение торгового объекта, могут за 30 дней до окончания срока подать прошение, и новый договор будет перезаключен с ними без аукциона.
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