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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин – 2-й игрок «Вашингтона», набравший 2+ очка в 3 матчах подряд в возрасте 39+ лет

39-летний капитан «Вашингтона» забросил шайбу и сделал передачу в игре с «Коламбусом» (6:1, 2-й период).

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