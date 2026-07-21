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Красную Паредеса после финала ЧМ не отменяли – ее вообще не было. Она ошибочно появилась в системе ФИФА для комментаторов и была удалена только из нее

Журналист BBC Дэйл Джонсон, автор инсайда про отмену красной карточки Леандро Паредеса после финала ЧМ, сообщил, что многие СМИ неверно интерпретировали его информацию.

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