Учения «Центр-2026»: передовая «Арена-М» возвращает наши танки на поле битвы за Украину «Бронеповозки для пушек» снова становятся главной ударной силой прорыва Командно-штабные учения «Центр-2026» В последние дни Запад с чрезвычайным вниманием всматривался в подробности российских стратегических командно-штабных учений «Запад-2026», которые гремели на полигоне нашей 90-й танковой дивизии под Чебаркулем.
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