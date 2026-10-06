Учения «Центр-2026»: передовая «Арена-М» возвращает наши танки на поле битвы за Украину «Бронеповозки для пушек» снова становятся главной ударной силой прорыва Командно-штабные учения «Центр-2026» В последние дни Запад с чрезвычайным вниманием всматривался в подробности российских стратегических командно-штабных учений «Запад-2026», которые гремели на полигоне нашей 90-й танковой дивизии под Чебаркулем.