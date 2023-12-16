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Омбудсмен Подмосковья Фаевская вручила награды победителям XVII конкурса СМИ

Омбудсмен Подмосковья Фаевская вручила награды победителям XVII конкурса СМИ

Уполномоченный по правам человек в Подмосковье Ирина Фаевская наградила дипломами лауреатов XVII конкурса региональных СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека в 2023 году.

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