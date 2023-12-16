Омбудсмен Подмосковья Фаевская вручила награды победителям XVII конкурса СМИ

Уполномоченный по правам человек в Подмосковье Ирина Фаевская наградила дипломами лауреатов XVII конкурса региональных СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека в 2023 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии