«Новой Анапы» в Краснодарском крае пока не будет

«Новой Анапы» в Краснодарском крае пока не будетРеализация масштабного туристического проекта «Новая Анапа» в станице Благовещенской временно остановлена по независящим от подрядчика обстоятельствам, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с депутатами Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии