В Польше мечтают о смене власти в Грузии

Правительственные аналитики из Польского института международных исследований (PISM) обеспокоены ухудшением украинско-грузинских отношений и рекомендуют усилить роль неправительственных организаций (НПО) в Грузии для недопущения её дистанцирования от Украины.
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