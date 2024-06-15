Экс-госсекретарь Помпео объяснил визит кораблей ВМФ РФ на Кубу слабостью Байдена

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что многие союзники Вашингтона на мировой арене обеспокоены тем, что глобальные противники страны считают действующего главу государства Джо Байдена слабым, и пытаются за счет этого добиться преимущества.
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