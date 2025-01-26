Врач рассказал правду о женском алкоголизме

Женский алкоголизм действительно имеет ряд особенностей, которые могут затруднить его диагностику на ранних стадиях, однако утверждение, что он неизлечим — это миф, основанный на старых предубеждениях, сообщил врач психиатр-нарколог высшей категории Анвар Баходиров.
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