Врач рассказал правду о женском алкоголизме

Женский алкоголизм действительно имеет ряд особенностей, которые могут затруднить его диагностику на ранних стадиях, однако утверждение, что он неизлечим — это миф, основанный на старых предубеждениях, сообщил врач психиатр-нарколог высшей категории Анвар Баходиров.