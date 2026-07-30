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Китай собирается войти в историю, запустив проект Africa2Moon

Китай собирается войти в историю, запустив проект Africa2Moon

Космическая гонка XXI века постепенно меняет правила. Если в эпоху СССР и США главным символом успеха были первые спутники, человек на орбите и высадка астронавтов, то сегодня борьба идет за инфраструктуру — кто первым создаст научные и технологические объекты на Луне.

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