Китай собирается войти в историю, запустив проект Africa2Moon

Космическая гонка XXI века постепенно меняет правила. Если в эпоху СССР и США главным символом успеха были первые спутники, человек на орбите и высадка астронавтов, то сегодня борьба идет за инфраструктуру — кто первым создаст научные и технологические объекты на Луне.