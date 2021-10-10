Штурм Грозного глазами наводчика танка Т-72 №517, 131-й Майкопской бригады. Этот рассказ врежется в память (2021)

"31 декабря я отчетливо видел в свой прицел вооруженных боевиков и стрелял по ним не жалея боеприпасов из пулемета ПКТ и из пушки.
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