Мировое обозрение

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Штурм Грозного глазами наводчика танка Т-72 №517, 131-й Майкопской бригады. Этот рассказ врежется в память (2021)

Штурм Грозного глазами наводчика танка Т-72 №517, 131-й Майкопской бригады. Этот рассказ врежется в память (2021)

"31 декабря я отчетливо видел в свой прицел вооруженных боевиков и стрелял по ним не жалея боеприпасов из пулемета ПКТ и из пушки.

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