Визовый сбор для граждан ЕС станет $300

Министерство иностранных дел разработало законопроект, который был представлен правительству. В нем предусматривается повышение визовых сборов и отмена визовых льгот для граждан Европейского союза (ЕС), Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, въезжающих в Россию, пишет РБК.
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