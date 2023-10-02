Визовый сбор для граждан ЕС станет $300

Министерство иностранных дел разработало законопроект, который был представлен правительству. В нем предусматривается повышение визовых сборов и отмена визовых льгот для граждан Европейского союза (ЕС), Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, въезжающих в Россию, пишет РБК.