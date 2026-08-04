Перерезал трос и уехал: в Иркутске ищут велоугонщика

В Иркутске полиция ищет мужчину, который перерезал трос и уехал на чужом велосипеде. По данным ведомства, днем 24 июля иркутянин пристегнул свой велосипед тросом к забору возле остановки «Технический университет».
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