Газета.ру

6 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Российские гимнас...
  • Борис Кокин
    Это хохлов уже не спасёт, сколько им тех комплексов пиндосы с бритами подкинули, и что.Bild: Германия ра...
  • Ирина Евженко
    А почему же восемь лет,пока ваши подопечные расстреливали Донбасс Вашим же оружием,вы все молчали, закрывая на все гл...Госсекретарь США ...

Обзор нового южнокорейского флагмана Samsung Galaxy S22+

Обзор нового южнокорейского флагмана Samsung Galaxy S22+

Несмотря на то, что Samsung Galaxy S22 Ultra, представленный в феврале 2022 года, привлек к себе максимальное внимание обзорщиков, именно его "младший брат" Galaxy S22+ претендует на звание истинного флагмана для среднестатистического пользователя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх