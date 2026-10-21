Администрация президента РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и комитет Госдумы по экономполитике получили обращение от Президент Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрея Пасынкова, в котором он просит скорректировать профильный закон о платформенной экономике, ограничив площадки в ценообразовании, комиссиях и пессимизации в поисковой выдаче.