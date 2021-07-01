«Ждут приключения на проход»: украинский генерал мечтает поиграть в морской бой

Бывший замначальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко предполагает, что вместе с кораблями НАТО украинские рыбнадзоровские катера и надувные лодки могут совершить проход «в водах временно оккупированного украинского Крыма».
Бывший замначальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко предполагает, что вместе с кораблями НАТО украинские рыбнадзоровские катера и надувные лодки могут совершить проход «в водах временно оккупированного украинского Крыма».
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