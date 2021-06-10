Скоро мы увидим свет, излучаемый разумной цивилизацией

Наука и техникаПрогрессСкоро мы увидим свет, излучаемый разумной цивилизацией Новый космический телескоп NASA имени Джеймса Вебба сможет поймать свет от инопланетян с ближайшей к Земле звезды.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMMMaria M MНу, вообще-то Ануннаки - высшая миролюбивая человекоподобная раса уже во всю контактируют с нами, их представитель выступала на конференции "Жизнь после смерти. вымыслы и факты" в ютубе есть запись на АЛЛАТРА ТВ и в тиктоке Жанна их представитель очень много рассказывает про них и про наше будущее. @aliensoul28Не ОнОбнаружение разумной цивилизации на Проксиме Центавра равно нулю. Даже не по причине предполагаемой, но недоказанной обращенности Проксимы Б к своей звезде одной стороной. А потому, что размеры Вселенной таковы, что встреча цивилизаций, способных найти, опознать друг друга и общаться - явление крайне редкое. В противном случае, сигналы инопланетян мешали бы нам слушать радио.Комментировать
Свежие комментарии