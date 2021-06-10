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Скоро мы увидим свет, излучаемый разумной цивилизацией

Скоро мы увидим свет, излучаемый разумной цивилизацией

Новый космический телескоп NASA имени Джеймса Вебба сможет поймать свет от инопланетян с ближайшей к Земле звезды.

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Maria M M
Ну, вообще-то Ануннаки - высшая миролюбивая человекоподобная раса уже во всю контактируют с нами, их представитель выступала на конференции "Жизнь после смерти. вымыслы и факты" в ютубе есть запись на АЛЛАТРА ТВ и в тиктоке Жанна их представитель очень много рассказывает про них и про наше будущее. @aliensoul28
Не Он
Обнаружение разумной цивилизации на Проксиме Центавра равно нулю. Даже не по причине предполагаемой, но недоказанной обращенности Проксимы Б к своей звезде одной стороной. А потому, что размеры Вселенной таковы, что встреча цивилизаций, способных найти, опознать друг друга и общаться - явление крайне редкое. В противном случае, сигналы инопланетян мешали бы нам слушать радио.

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