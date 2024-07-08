Бизнес-омбудсмен Чувашии проводит работу по обращению сельского предпринимателя

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александром Рыбаковым и Минэкономразвития Чувашии прилагаются усилия в рамках компетенции в целях положительного разрешения обращения предпринимателя Г.
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